В Белгороде создадут паводковую группу для борьбы с весенним половодьем

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:25:05+03:00

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На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое состоялось 13 февраля, обсуждался вопрос о готовности города к весеннему половодью. Несмотря на оптимистические прогнозы, город должен быть готов к различным ситуациям. Уже определены зоны возможного затопления и подтопления, докладывал начальник управления ГОЧС города Белгорода Виктор Баранов. Также создается рабочая паводковая группа и утверждается ее состав. Сформированы мобильные группы реагирования и группы резерва, имеется необходимый запас сыпучих материалов и специальное оборудование, в том числе, мотопомпы.

Как прогнозируют белгородские синоптики, на данный момент высота снега в областном центре составляет 4 см (20% от нормы), глубина промерзания почвы – 12 см (18% от нормы). Водность реки Северский Донец составляет 163% от нормы, Везелки – 102%. На вторую декаду февраля и март прогнозируются осадки выше среднестатистической нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU