2020-02-15T10:08:27+03:00
Общество

Почта России поможет белгородцам увековечить память о героических предках

Во всех отделениях связи буду принимать фотографии участников Великой Отечественной
Ирина ТАРАСОВА
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Почта России поможет белгородцам увековечить память о героических предках. Фото пресс-службы УФПС Белгородской области АО "Почта России"Почта России поможет белгородцам увековечить память о героических предках. Фото пресс-службы УФПС Белгородской области АО "Почта России"
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Почта России стала партнером проекта «Дорога памяти». С 17 февраля по 31 мая 2020 года в отделениях Почты России будут принимать фотографии участников Великой Отечественной войны для их сканирования и загрузки на официальный сайт проекта.

Фотографии будут принимать во всех отделениях Белгородской области. Затем с соблюдением дополнительных мер предосторожности их будут передавать в управления федеральной почтовой связи региона для сканирования и публикации в единой базе данных, а после вернут владельцам.

В годы войны почтовики приняли, обработали и доставили более 10 миллиардов писем, почти 23 миллионов посылок. Почта являлась единственной нитью, соединяющей фронт с тылом. Сегодня основная задача Почты России – связать поколения, помочь сохранить память о подвиге наших предков.

Напомним, что минобороны России реализует проект по возведению на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в городе Кубинка Московской области Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Центральное место в нем займет построенная по хронологическому принципу от начала войны до Великой Победы мультимедийная галерея «Дорога памяти» длиной 1418 шагов, символизирующих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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