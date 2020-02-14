Белгородские пограничники обнаружили рефрижератор с тушами животных
На приграничной территории в Кантемировском районе Воронежской области сотрудниками Пограничного управления во время профилактических мероприятий была обнаружена морозильная камера-рефрижератор, в которой перевозились туши крупного рогатого скота. У мясной продукции весом 5 тонн не было ветеринарных клейм, к тому же все туши были сильно загрязнены.
Выяснилось, что животноводческая продукция предназначалась для реализации внешним потребителям. При этом каких-либо документов, подтверждающих происхождение продукции, владелец предоставить не смог.
Фото пресс-службы Пограничного управления.
Обнаруженные туши животных были изъяты сотрудники управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям для проведения проверочных мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU