Белгородские пограничники обнаружили рефрижератор с тушами животных

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:22:49+03:00

У мясной продукции весом около 5 тонн не было ветеринарных клейм и она была сильно загрязнена

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На приграничной территории в Кантемировском районе Воронежской области сотрудниками Пограничного управления во время профилактических мероприятий была обнаружена морозильная камера-рефрижератор, в которой перевозились туши крупного рогатого скота. У мясной продукции весом 5 тонн не было ветеринарных клейм, к тому же все туши были сильно загрязнены.

Выяснилось, что животноводческая продукция предназначалась для реализации внешним потребителям. При этом каких-либо документов, подтверждающих происхождение продукции, владелец предоставить не смог.

Фото пресс-службы Пограничного управления.

Обнаруженные туши животных были изъяты сотрудники управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям для проведения проверочных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU