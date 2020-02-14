2020-02-14T15:22:49+03:00
Общество

Белгородские пограничники обнаружили рефрижератор с тушами животных

У мясной продукции весом около 5 тонн не было ветеринарных клейм и она была сильно загрязнена
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы Пограничного управления.Фото пресс-службы Пограничного управления.
Изменить размер текста:

На приграничной территории в Кантемировском районе Воронежской области сотрудниками Пограничного управления во время профилактических мероприятий была обнаружена морозильная камера-рефрижератор, в которой перевозились туши крупного рогатого скота. У мясной продукции весом 5 тонн не было ветеринарных клейм, к тому же все туши были сильно загрязнены.

Выяснилось, что животноводческая продукция предназначалась для реализации внешним потребителям. При этом каких-либо документов, подтверждающих происхождение продукции, владелец предоставить не смог.

Фото пресс-службы Пограничного управления.

Фото пресс-службы Пограничного управления.

Обнаруженные туши животных были изъяты сотрудники управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям для проведения проверочных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородские пограничники обнаружили рефрижератор с тушами животных
Белгородские ученые разрабатывают методику сохранения редких растений
Белгородская почта поможет найти родственников подводников, погибших в годы Великой Отечественной
Белгородские следователи нашли разыскиваемого 5-летнего мальчика
Абоненты Tele2 чаще всего ищут любовь в Tinder
Пожилым алексеевцам Белгородской области поможет крупотерапия
Белгородец только после вмешательства приставов погасил крупный долг по алиментам
На Белгородчине снимут фильм о событиях Великой Отечественной в Шебекинском крае
Ветераны-долгожители Белгородского района отметили 201 год на двоих
В Белгороде к поиску 5-летнего мальчика подключился региональный Следственный комитет
Белгородец предстанет перед судом за убийство 20-летней давности
Число белгородских пользователей мобильного приложения «Мой Tele2» выросло вдвое
В ночь на 13 февраля в поселке Троицком Белгородской области сгорел 2-этажный дом
Белгородские судебные приставы разыскивают мальчика
Жителя Старого Оскола обвиняют в смерти земляка
Банк УРАЛСИБ совместно с СК УРАЛСИБ Страхование запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
Артист из Алексеевки стал лауреатом конкурса вокального творчества и художественного слова
В Белгородской области узаконят несанкционированные подключения к водопроводу
Полицейские Алексеевки учили школьников кибербезопасности
Староосколец завоевал серебро на соревнованиях по стрельбе из лука
Гибель на пожаре жителя Шебекино Белгородской области проверит региональный СК
Белгородцы могут оформить права на недвижимость в течение часа
22-летний белгородец предстанет перед судом за убийство водителя такси