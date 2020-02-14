Белгородская почта поможет найти родственников подводников, погибших в годы Великой Отечественной

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:03:29+03:00

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Почта России поддержит международный проект «Поклон кораблям Великой Победы» по поиску родственников подводников, погибших с 1941 по 1945 годы в Финском заливе. Участниками масштабной работы по поиску родственников погибших героев станут сотрудники почты в 45 регионах страны.

Чтобы установить местожительства родных и близких подводников, Почта России задействует отделения связи, почтальонов и прочие каналы коммуникации. Все полученные данные будут оперативно переданы в Разведывательно-водолазный клуб.

...Известно, что уроженец поселка Ивня Ивнянского района Алексей Андреевич Касталанов служил на подводной лодке Л-2. Его воинское звание – краснофлотец. На момент начала Великой Отечественной войны ему было 20 лет. Место жительства и имена родных подводника выясняются.

Кроме того, в Кронштадте близким предлагается пройти поэкипажно в колонне «Бессмертного дивизиона» 9 мая. Для восстановления и сохранения семейной истории они также получат фотографии и отчеты об обстоятельствах обнаружения погибших лодок.

ИСТОЧНИК KP.RU