Белгородская почта поможет найти родственников подводников, погибших в годы Великой Отечественной
Почта России поддержит международный проект «Поклон кораблям Великой Победы» по поиску родственников подводников, погибших с 1941 по 1945 годы в Финском заливе. Участниками масштабной работы по поиску родственников погибших героев станут сотрудники почты в 45 регионах страны.
Чтобы установить местожительства родных и близких подводников, Почта России задействует отделения связи, почтальонов и прочие каналы коммуникации. Все полученные данные будут оперативно переданы в Разведывательно-водолазный клуб.
...Известно, что уроженец поселка Ивня Ивнянского района Алексей Андреевич Касталанов служил на подводной лодке Л-2. Его воинское звание – краснофлотец. На момент начала Великой Отечественной войны ему было 20 лет. Место жительства и имена родных подводника выясняются.
Кроме того, в Кронштадте близким предлагается пройти поэкипажно в колонне «Бессмертного дивизиона» 9 мая. Для восстановления и сохранения семейной истории они также получат фотографии и отчеты об обстоятельствах обнаружения погибших лодок.
ИСТОЧНИК KP.RU