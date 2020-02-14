Белгородские ученые разрабатывают методику сохранения редких растений

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:49:04+03:00

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Сотрудники ботанического сада Белгородского госуниверситета внедряют эффективные подходы к охране растений Красной и Зеленой книг России и Белгородской области. В природе такие растения растут на небольших территориях и подвержены угрозе полного исчезновения. Ученые Белгородского госуниверситета занимаются реинтродукцией редких и исчезающих растений.

Сегодня в коллекции ботанического сада НИУ «БелГУ» более 2500 видов и сортов растений, в том числе более ста видов, занесенных в Красную книгу Белгородской области и России. Для увеличения биоразнообразия используемых в регионе хозяйственно-ценных интродуцентов ученые вводят в культуру invitro и размножают в лаборатории биотехнологии растений малораспространенные виды и сорта из разных регионов мира.

Сейчас в генобанке лаборатории в виде микроклонов содержится более двухсот культур, которые используются учеными для размножения и затем попадают в питомники, сады, приусадебные участки Белгородской области.

Благодаря новым технологиям на протяжении полугода можно наблюдать цветение шафрана сетчатого, адониса весеннего, бельвалии сарматской, чемерицы Лобеля, брандушки разноцветной и других растений. Инновационные технологии используются также для увеличения количества и разнообразия видов и сортов сирени в рамках областной целевой программы «Белгородская сирень». Сегодня в сирингарии НИУ «БелГУ» собрано уже 306 сортов сирени мировой селекции.

ИСТОЧНИК KP.RU