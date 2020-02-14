Ветеранов-долгожителей Белгородского района поздравили с днем рождения

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:33:11+03:00

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В феврале жителям Белгородского района Аксинье Андреевне Кострыкиной исполнилось 99 лет, а Григорию Марковичу Осминко — 102 года. За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны Аксинья Андреевна неоднократно награждена почетными медалями, в том числе и медалью «Ветерана труда».

Ее молодость закончилась, не успев начаться. Юную девушку в 1942 году забрали в плен в Германию, где она работала на авиационном заводе. После освобождения в 1945 году Аксинья Андреевна попала в военный рабочий батальон, откуда спустя два года уехала в Новгородскую область на добычу торфа в болотах.

Свой день рождения отметил еще один ветеран Великой Отечественной Войны — Григорий Маркович Осминко, которому исполнилось 102 года. Для Григория Марковича сотрудники Центрального дома культуры подготовили музыкальный подарок, исполнив для ветерана композицию «На безымянной высоте».

ИСТОЧНИК KP.RU