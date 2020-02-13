2020-02-13T18:19:48+03:00
Общество

В Белгороде к поиску 5-летнего мальчика подключился региональный Следственный комитет

Устанавливается круг лиц, которым могут быть известны обстоятельства пропажи ребенка
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде к поиску 5-летнего мальчика подключился региональный Следственный комитет.В Белгороде к поиску 5-летнего мальчика подключился региональный Следственный комитет.Фото: "КП" Архив
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Региональный Следственный комитет организовал проведение проверки по факту розыска 5-летнего мальчика. Информация о его поиске появилась в сети Интернет, что привлекло внимание Следственного комитета. В данный момент следователями изучаются обстоятельства пропажи ребенка, документы, касающиеся определения его места жительства. Устанавливается круг лиц, которым могут быть известны обстоятельства его исчезновения и местонахождение в настоящее время.

Напомним, что о местонахождении ребенка ничего не известно с октября 2019 года, когда его из детского сада забрал отец. Решением суда место жительства мальчика определено с матерью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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