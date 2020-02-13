В Белгороде к поиску 5-летнего мальчика подключился региональный Следственный комитет
Региональный Следственный комитет организовал проведение проверки по факту розыска 5-летнего мальчика. Информация о его поиске появилась в сети Интернет, что привлекло внимание Следственного комитета. В данный момент следователями изучаются обстоятельства пропажи ребенка, документы, касающиеся определения его места жительства. Устанавливается круг лиц, которым могут быть известны обстоятельства его исчезновения и местонахождение в настоящее время.
Напомним, что о местонахождении ребенка ничего не известно с октября 2019 года, когда его из детского сада забрал отец. Решением суда место жительства мальчика определено с матерью.
ИСТОЧНИК KP.RU