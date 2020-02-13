В ночь на 13 февраля в поселке Троицком Белгородской области сгорел 2-этажный дом

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:38:01+03:00

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В Белгородской области за минувшие сутки зарегистрировано 3 пожара. В ночь с 12 на 13 февраля в поселке Троицком Губкинского городского округа Белгородской области поступил сигнал о пожаре в 2-этажном жилом доме по улице Заводская. Также загорелась пристроенная к дому деревянная беседка.

В результате дым закоптил стены и потолок по всей площади дома, огнем повреждены комната на первом этаже на площади 12 квадратных метров, комната на втором этаже на площади 9 квадратов, а также кровля дома на площади 10 квадратов. Кроме того огонь полностью уничтожил деревянную беседку, пристроенную к дому. Предполагаемая причина пожара - недостаток конструкции и нарушения при монтаже электрооборудования.

Также спасателям пришлось выезжать на тушение пожара в поселок Дубовое, где загорелись гараж, сарай и летняя кухня, находящиеся под одной крышей. В Валуйках на улице Соколова дежурный караул пожарно-спасательной части № 18 участвовал в тушении автомобиля «Митсубиси Аутлендер». 10 раз за эти сутки спасатели выезжали на ликвидацию последствий ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU