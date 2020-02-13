2020-02-13T15:19:43+03:00
Происшествия

Жителя Старого Оскола обвиняют в смерти земляка

Мужчина пришел выяснять отношения с топором
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Жителя Старого Оскола обвиняют в причинении смерти земляку.Жителя Старого Оскола обвиняют в причинении смерти земляку.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

39-летнему жителю Старого Оскола предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. В ходе следствия выяснилось, что 4 февраля 2020 года при телефонном разговоре обвиняемого с родственником сожительницы произошла ссора. Выяснить отношения мужчины решили при личной встрече, на которую обвиняемый захватил топор.

Встреча произошла в микрорайоне Восточный Старого Оскола. Ссора разгорелась, и обвиняемый староосколец обухом топора дважды ударил потерпевшего по голове, а потом и по рукам. После этого он с места происшествия скрылся. 45-летний потерпевший был доставлен в больницу, но через 5 дней он скончался от полученных травм.

В настоящее время региональный Следственный комитет проводит комплекс следственных действий и судебных экспертиз. Следствием возбуждено ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число белгородских пользователей мобильного приложения «Мой Tele2» выросло вдвое
В ночь на 13 февраля в поселке Троицком Белгородской области сгорел 2-этажный дом
Белгородские судебные приставы разыскивают мальчика
Жителя Старого Оскола обвиняют в смерти земляка
Банк УРАЛСИБ совместно с СК УРАЛСИБ Страхование запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
Артист из Алексеевки стал лауреатом конкурса вокального творчества и художественного слова
В Белгородской области узаконят несанкционированные подключения к водопроводу
Полицейские Алексеевки учили школьников кибербезопасности
Староосколец завоевал серебро на соревнованиях по стрельбе из лука
Гибель на пожаре жителя Шебекино Белгородской области проверит региональный СК
Белгородцы могут оформить права на недвижимость в течение часа
22-летний белгородец предстанет перед судом за убийство водителя такси