Жителя Старого Оскола обвиняют в смерти земляка

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:19:43+03:00

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39-летнему жителю Старого Оскола предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. В ходе следствия выяснилось, что 4 февраля 2020 года при телефонном разговоре обвиняемого с родственником сожительницы произошла ссора. Выяснить отношения мужчины решили при личной встрече, на которую обвиняемый захватил топор.

Встреча произошла в микрорайоне Восточный Старого Оскола. Ссора разгорелась, и обвиняемый староосколец обухом топора дважды ударил потерпевшего по голове, а потом и по рукам. После этого он с места происшествия скрылся. 45-летний потерпевший был доставлен в больницу, но через 5 дней он скончался от полученных травм.

В настоящее время региональный Следственный комитет проводит комплекс следственных действий и судебных экспертиз. Следствием возбуждено ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU