2020-02-13T09:16:31+03:00
Общество

Полицейские Алексеевки учили школьников кибербезопасности

Учащимся рассказали о распространенных способах мошенничества в интернете
Ирина ТАРАСОВА
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Полицейские Алексеевки учили школьников кибербезопасности. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округаПолицейские Алексеевки учили школьников кибербезопасности. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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Заместитель начальника ОМВД России по Алексеевскому городскому округу Евгений Жашков в рамках акции «Безопасный интернет» провел урок по кибербезопасности с учащимися старших классов Иловской школы Алексеевского округа. Школьники узнали о способах защиты персональных данных, рассмотрели самые распространенные способы виртуального кибермошенничества.

Ребятам рассказали, как обезопасить компьютер от вредоносных вирусов. В завершение урока инспектор ГИБДД Татьяна Сорокалетова напомнила школьникам основные положения дорожной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Полицейские Алексеевки учили школьников кибербезопасности
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