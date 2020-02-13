Полицейские Алексеевки учили школьников кибербезопасности
Учащимся рассказали о распространенных способах мошенничества в интернете
Полицейские Алексеевки учили школьников кибербезопасности. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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Заместитель начальника ОМВД России по Алексеевскому городскому округу Евгений Жашков в рамках акции «Безопасный интернет» провел урок по кибербезопасности с учащимися старших классов Иловской школы Алексеевского округа. Школьники узнали о способах защиты персональных данных, рассмотрели самые распространенные способы виртуального кибермошенничества.
Ребятам рассказали, как обезопасить компьютер от вредоносных вирусов. В завершение урока инспектор ГИБДД Татьяна Сорокалетова напомнила школьникам основные положения дорожной безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU