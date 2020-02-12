2020-02-12T14:24:53+03:00
Происшествия

22-летний белгородец предстанет перед судом за убийство водителя такси

Молодой человек также виновен в совершении других преступлений
Ирина ТАРАСОВА
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22-летний белгородец предстанет перед судом за убийство водителя такси.22-летний белгородец предстанет перед судом за убийство водителя такси.Фото: "КП" Архив
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В следственном управлении СК Российской Федерации по Белгородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 22-летнего жителя области в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105, ч.1 ст.166, п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (убийство, угон автомобиля, кража с причинением значительного ущерба гражданину).

Следствие выяснило, что 10 сентября 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в районе белгородского рынка Солнечный договорился с водителем такси о том, что его отвезут в поселок Разумное. Когда машина прибыла на место между водителем и пассажиром произошла ссора из-за неполной оплаты. В ходе ссоры обвиняемый избил 47-летнего водителя, а потом задушил. Затем обвиняемый сел за руль такси и вывез тело в лесопосадку, забрав при этом у погибшего деньги и личные вещи. Сотрудники полиции задержали обвиняемого спустя два дня на автомобиле погибшего.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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