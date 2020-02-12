2020-02-12T13:24:21+03:00
Экономика

ВТБ снизил ставки на кредитование мототехники

Максимальная сумма кредитования увеличена до 2 миллионов рублей, ставка уменьшена до 9% годовых
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Клиенты теперь могут приобрести мототранспортное средство без страхования. Получение средств доступно в размере от 100 тысяч до 2 миллионов рублей, при первоначальном взносе от 20%.

Получить финансирование на покупку мотоцикла, скутера (от 50 см.куб.), снегохода, квадроцикла, мотовездехода, а также трайка или трицикла под 9% годовых можно при выборе полиса страхования жизни. В сумму кредита также можно включить экипировку, аксессуары, сервисные и страховые услуги. Возможный срок выплаты – от года до пяти лет, решение по заявке принимается банком от 30 минут. Обеспечением по кредиту выступает приобретаемый транспорт - страхование его не обязательно и не влияет на ставку. Для оформления кредита достаточно предъявить только два документа.

- Новые условия, которые мы предлагаем клиентам, являются наиболее выгодными на рынке. Для удобства покупателей мы увеличили сумму кредита и предусмотрели возможность включить в него приобретение экипировки и аксессуаров. ВТБ намерен активно развивать направление мотокредитования. Стратегически мы нацелены на дальнейшее изменение не только ценовых параметров, но и процедуры получения такого вида кредита – планируем перевести его в полностью цифровой формат, – прокомментировал Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент Банка ВТБ (ПАО).

К слову, банк является одним из лидеров рынка автокредитования. По итогам 2019 года его объем составил более 87 миллиардов рублей, а портфель в данном сегменте превысил 121 миллиард.

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