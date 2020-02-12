Пять тонн нелегального табака пытались переправить через белгородскую границу
Белгородским пограничникам приходится сталкиваться с различными фактами нарушения законодательства в сфере охраны государственной границы. Так, на днях пограничники задержали около 5 тонн табака, предназначенного для отправки на территорию Украины.
Табачные изделия были выявлены в ходе профилактических мероприятий на приграничной территории в Валуйском районе Белгородской области. Пограничники задержали табачные изделия азербайджанского производства без товарно-сопроводительных документов, которые находились в грубых картонных коробках. Товар планировались незаконно переправить через государственную границу на территорию сопредельного государства.
Фото пресс-службы Пограничного управления.
По указанному факту проводятся проверочные мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU