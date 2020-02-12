2020-02-12T12:33:21+03:00
Общество

В Черноземье услугами СберМобайл пользуются уже более 63,9 тысячи клиентов

Услуги мобильного оператора Сбербанка под брендом СберМобайл стали доступны жителям Черноземья еще 14 ноября 2018 года
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Тогда же в офисах Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк состоялись первые продажи. Сервисами связи смогли воспользоваться клиенты в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.

Сегодня СберМобайл стал заметным игроком на региональном рынке мобильной связи. Ежемесячно прирастая на 10%, мобильный оператор связи привлек на обслуживание уже 63,9 тысячи жителей региона.

Больше всего тех, кто по достоинству оценил преимущества СберМобайл - в Воронежской, Белгородской и Курской областях.

Абоненты СберМобайл могут самостоятельно настроить свой тарифный план, выбрав необходимый объем трафика, количество минут и безлимитные мобильные опции. При этом пользователи банковских и небанковских сервисов Сбербанка смогут свести расходы на связь к нулю, поскольку услуги СберМобайла можно оплачивать бонусами программы лояльности Сбербанка СПАСИБО.

Пополняя баланс через мобильное приложение СберМобайл, абоненты оператора смогут накапливать бонусы СПАСИБО по повышенной ставке (до 30 %). Скачать приложение можно в AppStore и GooglePlay.

– Главное преимущество СберМобайл состоит в том, что сервис бесшовно интегрирован в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», где отображаются баланс и остатки пакетов трафика, начисляются повышенные бонусы СПАСИБО за услуги связи и реализована возможность оплаты ими всего в пару кликов, – полагает Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. – Таким образом, у наших клиентов есть возможность получать одновременно финансовые и телеком-услуги, различные кросс-предложения и связывать их со своими программами лояльности и онлайн-сервисами.

Получить сим-карту и подключиться к сотовому оператору можно в любом отделении Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк или заказать сим-карту на сайте sbermobile.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Староосколец завоевал серебро на соревнованиях по стрельбе из лука
Гибель на пожаре жителя Шебекино Белгородской области проверит региональный СК
Белгородцы могут оформить права на недвижимость в течение часа
22-летний белгородец предстанет перед судом за убийство водителя такси
ВТБ снизил ставки на кредитование мототехники
Пять тонн нелегального табака пытались переправить через белгородскую границу
В Черноземье услугами СберМобайл пользуются уже более 63,9 тысячи клиентов
В Белгородской области энергетики обследуют ЛЭП с помощью беспилотников
В Белгород приезжает Junior Music Tour
В Белгороде решили позаботиться о кормящих мамах
Управленца крупного белгородского предприятия подозревают в получении откатов на полмиллиона
Белгородская художница надеется на своей выставке найти дом для собачки Тяпы
Белгородскую область накроют снегопады
Попавшего в ДТП белгородца пришлось вырезать из поврежденного авто
Tele2 подводит итоги развития MVNO-направления в 2019 году
Во время пожара в селе Айдар Белгородской области рухнула крыша горящего дома
Дворы и улицы Белгорода чистят и от снега 159 единиц спецтехники
Белгородцев приглашают на военную службу в ФСБ
ВТБ: ставки всей линейки ипотечных программ снижены
В Белгороде вновь пройдет ежегодный фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки»
Белгородские приставы вернули итальянцу его собственность
39-летний белгородец предстанет перед судом за убийство 7-летней давности
Белгородские студенты стали призерами профессиональной олимпиады «Неотложка 2020»
На территории Белгородской области ожидается ухудшение погодных условий