В Белгородской области энергетики обследуют ЛЭП с помощью беспилотников

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:24:06+03:00

Первые три квадрокоптера появились в службе диагностики и линий электропередачи филиала в июле прошлого года

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В 2019 году свыше 1000 км специалисты «Россети Центр Белгородэнерго» обследовали с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Беспилотники позволяют провести быстрый облет протяженных участков воздушных линий для определения мест повреждения, а также значительно повысить эффективность плановых осмотров ЛЭП. В прошлом году с помощью летательных аппаратов выявлено в общей сложности порядка 300 дефектов, которые сразу были внесены в базу данных о состоянии оборудования с целью дальнейшего устранения.

- Одну тысячу километров ЛЭП бригада в составе шести человек осматривала бы на протяжении 40 рабочих дней, нам же потребовалось в 4 раза меньше времени, - рассказывает инженер южного участка службы ЛЭП Антон Кошевой. – Таким образом, без привлечения техники и персонала мы получили достоверные данные о техническом состоянии оборудования, это, в свою очередь, позволило нам точно спланировать работы по ремонтам, расчистке и расширению просек и обеспечить качественный контроль их выполнения.

При аварийных отключениях БПЛА позволяют выполнять верховой осмотр линий электропередачи без вывода их в ремонт, что сокращает время выяснения причин неисправности, при этом потребители продолжают получать электроэнергию. После каждого облета специалисты службы ЛЭП намечают мероприятия по устранению выявленных дефектов: восстановлению охранных зон ЛЭП, габаритов проводов, изоляции, выравниванию опор, обновлению диспетчерских наименований.