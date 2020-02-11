2020-02-11T18:23:07+03:00
Общество

Управленца крупного белгородского предприятия подозревают в получении откатов на полмиллиона

По данным полиции, контрагент отдавал ему со сделки десять процентов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Старому Осколу. По предварительным данным, 59-летний руководитель коммерческого отдела одного из крупных промышленных предприятий городского округа с 2016 по 2018 год брал откаты с контрагента. Поставщик сырья отдавал подозреваемому 10% от суммы сделки. Всего предполагаемый злоумышленник обогатился на сумму более 500 тысяч рублей. В ответ он обещал продвигать интересы организации у себя на предприятии.

В пресс-службе Следственного комитета Белгородской области сообщили, что в отношении управленца возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе. Санкции статьи – до девяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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