В Белгород приезжает Junior Music Tour

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:26:30+03:00

Этот социальный проект за два сезона покорил уже многие города России

Изменить размер текста: A A

Белгородским ценителям музыки преподнесут настоящий подарок. На сцене Большого зала Белгородской государственной филармонии с симфоническим оркестром под управлением Дмитрия Филатова выступят победители Международного юношеского конкурса имени Чаийковского, Astana Piano Passion, Grand Piano Competition, а также телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Щелкунчик». Свое путешествие музыканты начали с Москвы и продолжают по другим городам России.

В программе концерта прозвучат произведения великих русских композиторов –Чайковского и Рахманинова. Своим музыкальным мастерством слушателей покорят Павел Мнацаканов (фортепиано), Анастасия Махамендрикова (фортепиано), Анастасия Ушакова (виолончель), Полина Сенатулова (скрипка).

Это уже третий сезон социального музыкального проекта Junior Music Tour. Каждый концерт сопровождает творческая встреча: зрители и исполнители общаются, обмениваются опытом, задают друг другу вопросы и находят между собой много общего. Граница сцены словно стирается, и на концерте воцаряется теплая дружеская обстановка.

ИСТОЧНИК KP.RU