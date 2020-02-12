2020-02-12T09:58:07+03:00
Общество

В Белгороде решили позаботиться о кормящих мамах

Они получат подушки для кормления и письма «Молочной почты»
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде решили позаботиться о кормящих мамах.В Белгороде решили позаботиться о кормящих мамах.Фото: "КП" Архив
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Специалисты Автономной некоммерческой организации «Центр профессиональной поддержки материнства и детства «Семья Плюс» передадут в послеродовые палаты Перинатального центра подушки для кормления и письма «Молочной почты». Такая поддержка облегчитьпервые дни кормления и будет способствовать налаживанию грудного вскармливания.

Появление в послеродовых палатах специальных подушек для кормления станет дополнительной возможностью для матери удобно устроиться и наладить грудное вскармливание в первые дни после родов. Их использование поможет занять удобное положение сидя или лежа и избавиться от дискомфорта, разгружая мышцы рук, шеи и спины.

Вместе с удобными помощниками каждая женщина получит персональное рукописное письмо «Молочной почты» со словами поддержки и напутствия новоиспеченной маме от более опытных матерей. С начала работы проекта вручены уже более 100 таких писем, акция продлится весь 2020 год.

Реализация мероприятий стала возможна благодаря поддержке гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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