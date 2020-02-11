11 Февр. 2020 2020-02-11T16:38:00+03:00

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По данным белгородских синоптиков на территории Белгородской области завтра, 12 февраля, будет облачно. Ночью и днем синоптики прогнозируют сильный снег. Местами на дорогах будет наблюдаться налипание мокрого снега. Ветер ночью южной четверти, днем с переходом на западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-5º мороза, днем от 2º мороза до 3ºтепла.

В Белгороде синоптики обещают ночью 1-3º мороза, днем от 1º мороза до 1º тепла.

Белгородскую область накроют снегопады.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует водителям строго соблюдать правила дорожного движения. Управляя автомобилем, не развивать скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Также рекомендуется в целях обеспечения бесперебойной работы дорожных служб не использовать для парковки обочины дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU