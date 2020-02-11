2020-02-11T18:06:04+03:00
Звезды

Белгородская художница надеется на своей выставке найти дом для собачки Тяпы

«Живые формы» Анны Лалаян увидят посетители выставочного зала «Родина»
Ирина ТАРАСОВА
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«Живые формы» Анны Лалаян увидят посетители выставочного зала «Родина».Фото пресс-службы МБУК «Выставочный зал «Родина»«Живые формы» Анны Лалаян увидят посетители выставочного зала «Родина».Фото пресс-службы МБУК «Выставочный зал «Родина»
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Выставочный зал «Родина» приглашает на открытие персональной выставки «Живые формы» художницы Анны Лалаян. Анна сотрудничает с сообществом помощи бездомным животным «Оберег» и поэтому, представляя белгородцам свою выставку, художница предлагает всем сделать доброе дело – в ходе мероприятия помочь найти дом для чудесной собаки Тяпы. Кроме того, в вернисаже примут участие диджей, психолог и даже… живой удав.

Художница родом из Кемерово, позже некоторое время проживала за северным полярным кругом. Белгород – это уже пятый город, в котором живет Анна. В 2019 год Анна приняла участие в 5 выставках в Белгороде. 4 из них были персональными, одна состоялась на фестивале искусств «Этажи».

Для своего творчества Анна Лалаян выбрала язык абстрактной живописи. Ее картины выполнены в смешанных техниках с использованием глубоких цветов и нестандартных материалов, таких как битое стекло и смола. Ощущение окружающего мира как совокупности живых форм и самой жизни в разнообразных ее проявлениях становится как основным образом творчества Анны Лалаян.

Выставка откроется 17 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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