Tele2 подводит итоги развития MVNO-направления в 2019 году

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:44:18+03:00

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За последние три года Tele2 стала настоящей «фабрикой» MVNO. Всего на сети Tele2 сейчас работает больше 20 виртуальных операторов. Общее число их абонентов в 2019 году выросло на 115% до 3,75 млн. Выручка Tele2 от «фабрики» MVNO увеличилась на 133% год к году.

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ИСТОЧНИК KP.RU