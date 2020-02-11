Tele2 подводит итоги развития MVNO-направления в 2019 году
Общее число клиентов, которых обслуживают виртуальные операторы Tele2, составило 3,75 млн., банковские операторы показали особенно высокие темпы роста – их абонентская база увеличилась в 6,5 раза
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За последние три года Tele2 стала настоящей «фабрикой» MVNO. Всего на сети Tele2 сейчас работает больше 20 виртуальных операторов. Общее число их абонентов в 2019 году выросло на 115% до 3,75 млн. Выручка Tele2 от «фабрики» MVNO увеличилась на 133% год к году.
ИСТОЧНИК KP.RU