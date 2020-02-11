2020-02-11T15:44:18+03:00
Общество

Попавшего в ДТП белгородца пришлось вырезать из поврежденного авто

Спасатели прибегли к помощи гидравлического инструмента
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Попавшего в ДТП белгородца пришлось вырезать из поврежденного авто.Попавшего в ДТП белгородца пришлось вырезать из поврежденного авто.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

ДТП произошло вечером 10 февраля на автодороге «ГубкинКороча» Губкинского городского округа. На место аварии выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 41. Спасателям пришлось извлекать из автомобиля пострадавшего с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, сообщаем пресс-служба ведомства.

По предварительным данным автомобиль «ВАЗ 2115» наехал на стоящий на обочине автомобиль «КАМАЗ» с прицепом. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ 2115» 2000 года рождения оказался зажатым в поврежденном транспортном средстве. После извлечения пострадавшего из авто спасатели передали его врачам скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24