Попавшего в ДТП белгородца пришлось вырезать из поврежденного авто

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:44:18+03:00

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ДТП произошло вечером 10 февраля на автодороге «Губкин – Короча» Губкинского городского округа. На место аварии выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 41. Спасателям пришлось извлекать из автомобиля пострадавшего с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, сообщаем пресс-служба ведомства.

По предварительным данным автомобиль «ВАЗ 2115» наехал на стоящий на обочине автомобиль «КАМАЗ» с прицепом. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ 2115» 2000 года рождения оказался зажатым в поврежденном транспортном средстве. После извлечения пострадавшего из авто спасатели передали его врачам скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU