Во время пожара в селе Айдар Белгородской области рухнула крыша горящего дома

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:43:59+03:00

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Рано утром 11 февраля в селе Айдар Ровеньского района произошел пожар в жилом доме. В результате огонь повредил дом на площади 48 квадратных метров. Также рухнула крыша дома. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 34.

6 часов 18 минут сегодня в службу спасения поступило еще одно сообщение о загорании жилого дома в поселке Ровеньки. В результате пожара огнем повреждена кухня и коридор дома. Предполагаемая причина пожара -нарушение правил монтажа электрооборудования. Пожар дежурным караулам пожарно-спасательных частей №34 и №35 удалось ликвидировать в 6 часов 53 минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU