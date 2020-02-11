2020-02-11T14:43:59+03:00
Общество

Во время пожара в селе Айдар Белгородской области рухнула крыша горящего дома

К пожару привело пренебрежение правилами эксплуатации печи
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы МЧС Белгородской области.Фото пресс-службы МЧС Белгородской области.
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Рано утром 11 февраля в селе Айдар Ровеньского района произошел пожар в жилом доме. В результате огонь повредил дом на площади 48 квадратных метров. Также рухнула крыша дома. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 34.

6 часов 18 минут сегодня в службу спасения поступило еще одно сообщение о загорании жилого дома в поселке Ровеньки. В результате пожара огнем повреждена кухня и коридор дома. Предполагаемая причина пожара -нарушение правил монтажа электрооборудования. Пожар дежурным караулам пожарно-спасательных частей №34 и №35 удалось ликвидировать в 6 часов 53 минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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