11 Февр. 2020 2020-02-11T13:39:33+03:00

Дворы и улицы Белгорода чистят и от снега 159 единиц спецтехники. Фото пресс-службы мэрии Белгорода.

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Сегодня, 11 февраля, на уборку областного центра от снега вышло 159 единиц техники и 861 дворник. Улично-дорожную сеть Белгорода убирает 80 единиц техники и 197 рабочих от МБУ «Управление Белгорблагоустройство». В усиленном режиме работают управляющие компании, которые задействовали 79 единиц техники и 664 дворника. Ночью городские дороги очищали 30 спецмашин, израсходовано 525 кубометров смеси соли и песка, сообщает пресс-служба мэрии.

Дворы и улицы Белгорода чистят и от снега 159 единиц спецтехники.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Дворы и улицы Белгорода чистят и от снега 159 единиц спецтехники.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Городские и объездные дороги, подходы к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам, территории возле объектов социальной сферы – в зоне особого внимания коммунальщиков. К работе по уборке города от снега присоединились также различные предприятия и организации города, сотрудники которых убирают прилегающую территорию.

Дворы и улицы Белгорода чистят и от снега 159 единиц спецтехники.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Администрация Белгорода обращается к автовладельцам с убедительной просьбой не оставлять транспорт на улично-дорожной сети, особенно на остановках общественного транспорта. Это существенно осложняет работу крупногабаритной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU