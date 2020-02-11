Дворы и улицы Белгорода чистят и от снега 159 единиц спецтехники
Сегодня, 11 февраля, на уборку областного центра от снега вышло 159 единиц техники и 861 дворник. Улично-дорожную сеть Белгорода убирает 80 единиц техники и 197 рабочих от МБУ «Управление Белгорблагоустройство». В усиленном режиме работают управляющие компании, которые задействовали 79 единиц техники и 664 дворника. Ночью городские дороги очищали 30 спецмашин, израсходовано 525 кубометров смеси соли и песка, сообщает пресс-служба мэрии.
Городские и объездные дороги, подходы к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам, территории возле объектов социальной сферы – в зоне особого внимания коммунальщиков. К работе по уборке города от снега присоединились также различные предприятия и организации города, сотрудники которых убирают прилегающую территорию.
Администрация Белгорода обращается к автовладельцам с убедительной просьбой не оставлять транспорт на улично-дорожной сети, особенно на остановках общественного транспорта. Это существенно осложняет работу крупногабаритной техники.
ИСТОЧНИК KP.RU