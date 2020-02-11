ВТБ: ставки всей линейки ипотечных программ снижены

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:44:38+03:00

Кредит теперь доступен по ставке от 7,9%, рефинансирование ипотеки другого банка - под 8,5%

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Ипотека на готовое и строящееся жилье под 7,9% годовых доступна клиентам ВТБ при оформлении кредита с первоначальным взносом от 50%. Дополнительный дисконт в размере до 0,6 п.п. доступен активным пользователям «Мультикарты» и «Мультикарты-Привилегия» с подключенной опцией «Заемщик».

Скидка от базовой ставки по кредиту для зарплатных клиентов ВТБ составит 0,5 п.п., а рефинансировать ипотеку, оформленную в другом банке, они смогут под 8,3%.

При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, действует специальная ставка – 7,8% при первоначальном взносе от 50%.

К слову, на сегодняшний день Банк ВТБ (ПАО) выдает каждую четвертую ипотеку в России. По итогам 2019 года его портфель в сегменте жилищных кредитов вырос на 20% – до 1,69 триллиона рублей, а объем выдачи ипотеки достиг рекордных 675 миллиардов. В январе 2020 года тренд продолжился: по сравнению с январем года предыдущего банк нарастил объем выдачи на 20% – до 48,8 миллиарда рублей.