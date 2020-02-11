В Белгороде вновь пройдет ежегодный фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки»

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:27:10+03:00

Для участия приглашаются дети от 7 до 18 лет

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Этот конкурс уникальный. Участниками являются дети сотрудников правоохранительных и иных государственных органов. А в этом году его участниками станут воспитанники детских домов и школ-интернатов. Для участия в конкурсе приглашаются дети от 7 до 18 лет.

Показать свои возможности они смогут по трем номинациям: «Исполнительское мастерство», «Вокал» и «Хореография». Выступление должно длиться не более 4 минут. Допускается исполнение произведений, автором которых является сам исполнитель. Победители в номинациях будут представлены для участия во втором, третьем и четвертом, заключительном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса.

Конкурсная комиссия оценит мастерство ребят по следующим критериям: создание сценического образа, техника исполнения, эмоциональность и артистизм, уровень художественного вкуса, оригинальность исполнения и качество музыкального сопровождения. Самые лучшие будут награждены дипломами 1, 2 и 3 степени.

Отправить заявку и резюме необходимо на электронный адрес mail@r31.fssprus.ru. Прием заявок осуществляется до 11 марта 2020 года включительно. Талантливые дети выйдут на сцену Белгородского государственного центра народного творчества 25 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU