Белгородцев приглашают на военную службу в ФСБ

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:20:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Пограничное управление ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям проводит отбор кандидатов на военную службу по контракту. Кандидатами могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 38 лет с высшим или средним профессиональным образованием, не привлекавшиеся к уголовной ответственности, не имеющие близких родственников за пределами РФ.

Будут рассматриваться граждане России (мужчины), не прошедшие военную службу по призыву, имеющие высшее образование; граждане России (женщины), владеющие двумя и более иностранными языками. Также рассматриваются граждане России (мужчины и женщины), имеющие высшее образование для комплектования вакантных должностей в международные воздушные пункты пропуска Московской области (Внуково).

фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Также в Пограничное управление ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям проводится отбор кандидатов на военную службу по контракту на должности специалистов-кинологов (работа со служебными собаками, желательно ветеринарное или кинологическое образование).

Кандидат, зачисленный в Пограничное управление ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, на первоначальном этапе получает денежное довольствие в размере от 35000 руб., ему предоставляется основной отпуск с увеличением на 15 суток, засчитывается служба в отделах (пограничных комендатурах, подразделениях пограничного контроля) в выслугу лет 1:1,5. Более подробная информация размещена на сайте www.fsb.ru в разделе «Справочная информация. Служба и учеба».

ИСТОЧНИК KP.RU