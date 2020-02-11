Белгородские приставы вернули итальянцу его собственность

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:12:36+03:00

Изменить размер текста: A A

С иском в суд о расторжении договора купли-продажи мотоцикла и взыскании денежных средств обратился житель Московской области. При постановке транспортного средства на сервисное обслуживание в мотосалоне выяснилось, что мотоцикл числится в розыске Интерпола, а его владельцем является гражданин Италии. Судебным приставам удалось вернуть владельцу его собственность, с ответчика взыскано 372 тысячи рублей.

Возвратом собственности занимались судебные приставы Исполнительный Шебекинского районного отдела судебных приставов, куда поступили исполнительные документы. Они уведомили должника о возбуждении исполнительного производства и вызвали на прием. В отдел судебных приставов он прибыл на своем автомобиле «Audi Q7».

Судебный пристав-исполнитель наложил арест на автотранспорт и предупредил должника об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ в случае растраты, сокрытия, отчуждения или передачи арестованного имущества третьим лицам.

Через несколько дней задолженность была погашена, арест с имущества снят, а денежные средства перечислены взыскателю.

ИСТОЧНИК KP.RU