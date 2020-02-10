39-летний белгородец предстанет перед судом за убийство 7-летней давности

10 Февр. 2020 2020-02-10T19:21:42+03:00

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Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального Следственного комитета завершено расследование уголовного дела по обвинению 39-летнему белгородца в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Найти его удалось среди отбывающих наказание за нападение на полицейского.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в августе 2012 года обвиняемый распивал спиртное в квартире своего знакомого по улице Конева, что находится в областном центре. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил молоток и бутылку. Хозяин квартиры получил более 20 ударов по различным частям тела. От полученных травм 66-летний потерпевший скончался в квартире, а обвиняемому удалось скрыться.

Преступление оставалось нераскрытым в течение нескольких лет. Но с места происшествия были изъяты множественные следы с генотипом мужчины., что помогло выйти на след преступника. В 2019 году генотип совпал у поставленного на учет лица, отбывающего наказание за нападение на сотрудника полиции, хищение и побег из мест лишения свободы.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, прокурор утвердил обвинительное заключение, уголовное дело будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU