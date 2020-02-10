2020-02-10T17:54:24+03:00
Общество

Белгородские студенты стали призерами профессиональной олимпиады «Неотложка 2020»

В олимпиаде приняли участие 13 команд со всей России
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".
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В Красноярском государственном медицинском университете имени Валентина Войно-Ясенецкого состоялась Всероссийская олимпиада практических навыков «Неотложка 2020». В олимпиаде приняли участие 13 команд со всей России. Команда Белгородского госуниверситета стала призером во Всероссийской олимпиаде практических навыков «Неотложка 2020».

Студенты Белгородского госуниверситета Андрей Ксенофонтов, Дмитрий Шпень, Анастасия Тяжлова, Александра Каторгина, София Плетенская продемонстрировали комплексную подготовку и заняли первое место в номинации «Медицинская сортировка». Это – один из самых сложных этапов, где осуществляется первичная медицинская сортировка пострадавших при чрезвычайной ситуации, оказывается экстренная и неотложная помощь.

В общекомандном зачете студенты НИУ «БелГУ» заняли 4-ое место. Члены жюри отметили высокий уровень подготовки студентов НИУ «БелГУ», а также обратили внимание на работу капитана команды Андрея Ксенофонтова, достойно показавшего профессиональные качества на индивидуальном этапе по оказанию экстренной медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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