На территории Белгородской области ожидается ухудшение погодных условий

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:43:12+03:00

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По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 февраля в области ожидается ухудшение погодных условий. Сохранится переменная облачность, но на дорогах – гололедица, местами по региону синоптики прогнозируют налипание мокрого снега. По сравнению с 10 февраля усилится ветер. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -5 градусов, днем будет колебаться в пределах 3-4 градусов мороза. Возможен снег.

Главное управление МЧС России по Белгородской области предупреждает, что в связи с ухудшение погодных условий повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с обрывом (повреждением) ЛЭП, линий связи. Также сильный ветер может вызвать обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций. В непогоду белгородцы могут столкнуться с ограничением в работе всех видов транспорта, увеличением количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах местного значения и федеральной трассе М-2 «Крым», затруднением при ведении аварийно-спасательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU