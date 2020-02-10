2020-02-10T14:15:52+03:00
Происшествия

Белгородец украл квадрокоптер из магазина игрушек

Сумма ущерба составила 5 000 рублей
Мария РЯЗАНСКАЯ
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Сотрудники магазина игрушек обратились в полицию, после того, как во время инвентаризации выявили недостачу. Правоохранители задержали 43-летнего подозреваемого, ранее он уже был судим.

- Мужчина зашел в магазин, взял с полки квадрокоптер и ушел. Стоимость ущерба составила порядка 50000 рублей, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В отношении белгородца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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