Белгородец украл квадрокоптер из магазина игрушек
Сумма ущерба составила 5 000 рублей
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Сотрудники магазина игрушек обратились в полицию, после того, как во время инвентаризации выявили недостачу. Правоохранители задержали 43-летнего подозреваемого, ранее он уже был судим.
- Мужчина зашел в магазин, взял с полки квадрокоптер и ушел. Стоимость ущерба составила порядка 50000 рублей, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В отношении белгородца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU