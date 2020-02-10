25-летний дояр из Белгородской области борется за звание «Последнего героя»

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:04:07+03:00

Изменить размер текста: A A

25-летний дояр из Старого Оскола участвует в съемках передачи «Последний герой» на канале «ТВ3». Уроженец Белгородской области Дмитрий Павлюк борется за главный приз шоу - квартиру в Москве.

Собственное жилье парню не помешает, ведь сейчас он живет на ферме и работает дояром. За свои годы Дмитрий прошел через многое. В семье было не все гладко: мама родила его в 16 лет, отца не было. Рано повзрослев, пристрастился к наркотикам. Избавлялся от зависимости в монастыре, после чего стал религиозным.

Как сообщает телеканал, на шоу парень пришел, чтобы вернуть семейное счастье: жена и дочь не хотят с ним общаться. Дмитрий не боится трудностей на Филиппинских островах, ведь, по его словам, он "ходил с дедом на охоту на Урале, встречал медведей, рысей и волков".

ИСТОЧНИК KP.RU