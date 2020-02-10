57-летний житель Белгородской области погиб во время пожара в собственном доме

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:58:12+03:00

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Следователи начали проверку по факту гибели мужчины в Красногвардейском районе. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение о пожаре на территории станции Бирюч поступило 9 февраля в 15.43. Когда спасатели добрались до места, выяснилось, что загорелся жилой дом. Справиться с огнем специалистам удалось только через полчаса. Пострадала мебель и личные вещи, закопченными оказались стены и потолок. Кроме того, в результате пожара погиб 57-летний хозяин жилища.

Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Белгородской области, тело мужчины с признаками термического воздействия отправили на вскрытие, чтобы выяснить точную причину смерти. По данным спасателей, пожар случился из-за неосторожности при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU