2020-02-10T13:58:12+03:00
Происшествия

57-летний житель Белгородской области погиб во время пожара в собственном доме

ЧП случилось на территории станции Бирюч
Анна ГРЕБЕНКИНАМария РЯЗАНСКАЯ
Поделиться:
фото: сайт ГУ МЧС по Белгородской области.фото: сайт ГУ МЧС по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Следователи начали проверку по факту гибели мужчины в Красногвардейском районе. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение о пожаре на территории станции Бирюч поступило 9 февраля в 15.43. Когда спасатели добрались до места, выяснилось, что загорелся жилой дом. Справиться с огнем специалистам удалось только через полчаса. Пострадала мебель и личные вещи, закопченными оказались стены и потолок. Кроме того, в результате пожара погиб 57-летний хозяин жилища.

Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Белгородской области, тело мужчины с признаками термического воздействия отправили на вскрытие, чтобы выяснить точную причину смерти. По данным спасателей, пожар случился из-за неосторожности при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На территории Белгородской области ожидается ухудшение погодных условий
Белгородец украл квадрокоптер из магазина игрушек
Белгородский ОМОН вернулся из служебной командировки без потерь
25-летний дояр из Белгородской области борется за звание «Последнего героя»
57-летний житель Белгородской области погиб во время пожара в собственном доме
Группа парней в Белгородской области обокрала восемь машин
ВТБ снизит ставки по ипотеке
В Белгородской области отменили проведение зимней «Маланьи»
В Белгородской области при столкновении трех машин погиб человек
В Белгороде с работодателя взыскали штраф за задержку выплаты алиментов
Школьники Волоконовского района Белгородчины посетили храм Спаса Нерукотворного
Больше 10, 5 тысяч пенсий и соцвыплат назначено белгородцам
На жительниц Борисовки Белгородской области мошенники оформили кредит
Больше 2000 водителей Белгородской области привлекли за то, что не уступили пешеходам
Марафон «Песни Победы» стартовал в Старом Осколе
Белгородец в ходе ссоры ударил своего товарища ножом, а затем скрылся
Съемочная группа Министерства культуры запечатлела старейшую старооскольскую библиотеку Белгородчины
На Белгородчине больше 10 лет действует программа по обеспечению жильем сирот
31-летний белгородец проведет полгода в колонии за оскорбление полицейского
В Строителе полицейские и местные жители задержали выпрыгнувшего из окна вора
Белгородские школьники сдали экзамен на «Высшую пробу»