2020-02-10T14:10:19+03:00
Общество

Белгородский ОМОН вернулся из служебной командировки без потерь

На территории Северного Кавказа бойцы оказывали силовую поддержку при проведении специальных и оперативных мероприятий
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.
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В течение трех месяцев бойцы отряда мобильного особого назначения несли службу на территории Северо-Кавказского региона. Они обеспечивали правопорядок и общественную безопасность, а также оказывали силовую поддержку при проведении специальных и оперативных мероприятий.

На родной земле бойцов спецподразделения встретил начальник Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Дмитрий Мещерин, руководящий состав территориального Управления, коллеги, родные и близкие. Полковник Дмитрий Мещерин, обращаясь к бойцам, сказал:

- Благодарю вас за ту нелегкую и очень важную работу, которую вы выполняли вдали от дома. За период командировки бойцы отряда мобильного особого назначения показали высокий уровень подготовки, слаженности и дисциплины.

За усердие и отличие, проявленные в ходе выполнения служебно-боевых задач на территории Северо-Кавказского региона, бойцам спецподразделения были вручены почетные грамоты и благодарности, а также присвоены очередные звания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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