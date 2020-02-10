Группа парней в Белгородской области обокрала восемь машин
Восемь человек обратились в феврале в полицию Старого Оскола. Из их автомобилей похитили имущество, общая сумма которого составила порядка 50 тысяч рублей.
- 18-летнего местного жителя и двух его 17-летних приятелей задержали, когда они несли украденное в скупку. В корзине парней нашли восемь автомагнитол, два радара-детектора, автомобильный компрессор, две колонки, видеорегистратор и другое имущество, - рассказали в пресс-службе УМВД по Белгородской области.
Как выяснилось задержанные проникали в салон авто, разбивая окна отечественных машин или ломая личинку замка. Правоохранители возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ («кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU