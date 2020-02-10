2020-02-10T12:17:40+03:00
Происшествия

Группа парней в Белгородской области обокрала восемь машин

Полицейские задержали молодых людей, когда те несли украденное в скупку
Мария РЯЗАНСКАЯ
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Восемь человек обратились в феврале в полицию Старого Оскола. Из их автомобилей похитили имущество, общая сумма которого составила порядка 50 тысяч рублей.

- 18-летнего местного жителя и двух его 17-летних приятелей задержали, когда они несли украденное в скупку. В корзине парней нашли восемь автомагнитол, два радара-детектора, автомобильный компрессор, две колонки, видеорегистратор и другое имущество, - рассказали в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

Как выяснилось задержанные проникали в салон авто, разбивая окна отечественных машин или ломая личинку замка. Правоохранители возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ («кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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