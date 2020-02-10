ВТБ снизит ставки по ипотеке
Теперь это 6 % годовых – минус 25 пунктов от существовавшей ставки. Комментируя это, заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ (ПАО) Анатолий Печатников анонсировал сокращение банком ставок по ипотечным кредитам:
- Мы прогнозировали подобное решение ЦБ РФ. В этих условиях банки готовятся к новому раунду изменения условий по кредитным продуктам. ВТБ традиционно выступает драйвером всего рынка: мы планируем очередное снижение ставок по ипотеке. Кроме того, у населения появляются экономические стимулы для улучшения условий и по ранее взятым кредитам, поэтому 2020 год будет годом рефинансирования.
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