2020-02-10T11:21:50+03:00
Экономика

ВТБ снизит ставки по ипотеке

Накануне Банк России принял решение снизить ключевую ставку
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Теперь это 6 % годовых – минус 25 пунктов от существовавшей ставки. Комментируя это, заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ (ПАО) Анатолий Печатников анонсировал сокращение банком ставок по ипотечным кредитам:

- Мы прогнозировали подобное решение ЦБ РФ. В этих условиях банки готовятся к новому раунду изменения условий по кредитным продуктам. ВТБ традиционно выступает драйвером всего рынка: мы планируем очередное снижение ставок по ипотеке. Кроме того, у населения появляются экономические стимулы для улучшения условий и по ранее взятым кредитам, поэтому 2020 год будет годом рефинансирования.

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