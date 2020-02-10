В Белгородской области отменили проведение зимней «Маланьи»

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:21:14+03:00

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В Белгородской области по причине неподходящих погодных условий отменили проведение зимнего фестиваля «Маланья». Увы, в этом году белгородцы так и не увидят и не поучаствуют в народных гуляньях, зимних забавах, исторических реконструкциях. Не будет и мастер-классов по росписи игрушек, резьбы по дереву, вышивки, лозоплетении и еще многого другого, что проводилось в рамках номинации «Город мастеров». Организаторы, конечно, попросили всех, кто собрался принять участие в зимнем фестивале «Маланья» не расстраиваться и готовиться к летнему фестивалю. Но…

Напомним, что зимняя «Маланья» должна была состояться 15 февраля в Прохоровском районе в парке регионального значения «Ключи».

ИСТОЧНИК KP.RU