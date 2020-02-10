В Белгородской области при столкновении трех машин погиб человек

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:04:13+03:00

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9 февраля в 11:50 на 57-м километре дороги «Белгород - Новый Оскол - Советское» в Корочанском районе 63-летний водитель за рулём ВАЗа ехал из Белгорода в Новый Оскол. Автомобилист объезжал припаркованный у обочины КамАЗ, выскочил на встречную полосу и столкнулся с «Киа Оптима», которой управляла 26-летняя женщина.

- В результате ДТП водитель ВАЗа скончался на месте происшествия. Его 59-летняя пассажирка, а также водитель и 29-летний пассажир иномарки получили травмы, - сообщили в УМВД по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU