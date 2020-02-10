В Белгороде с работодателя взыскали штраф за задержку выплаты алиментов
За не перечисление денежных средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, судебные приставы привлекли к административной ответственности белгородскую организацию и ее директора. К ним обратилась белгородка, которой организация так и не перечислила положенные ей по закону выплаты.
Исполнительное производство о взыскании алиментов с суммой долга в размере 117 тысяч рублей было возбуждено в отделе судебных приставов по взысканию алиментов по Белгороду и Белгородскому району УФССП России по Белгородской области.
Судебный пристав, установив, где работает должник, направил работодателю необходимые документы для перечисления алиментов. Но через некоторое время взыскательница и сообщила, что алименты не получает. Должностные лица службы потребовали работодателя явиться к ним на прием.
На приеме директор организации рассказал, что бухгалтер, которая должна производить удержание алиментов, уволилась. При этом он признал свою вину, что с его стороны не было должного контроля по этому вопросу.
В результате на директора организации наложен административный штраф в размере 15 тысяч рублей, а на юридическое лицо — 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU