Школьники Волоконовского района Белгородчины посетили храм Спаса Нерукотворного
Храм возведен в память о ликвидаторах аварии на ЧАЭС
Школьники Волоконовского района Белгородчины посетили храм Спаса Нерукотворного. Фото пресс-службы администрации Волоконовского района
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Учащиеся Грушевской и Шидловской основных общеобразовательных школ Волоконовского района Белгородской области приобщились к культуре своей малой родины, посетив Храм Спаса Нерукотворного. Храм находится в микрорайоне Заломное поселка Волоконовка одноименного района. Храм возведен в память о ликвидаторах аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Настоятель храма отец Даниил провел для ребят интересную и познавательную экскурсию по территории храма. На память о встрече учащимся вручили книги «Святое Евангелие».
ИСТОЧНИК KP.RU