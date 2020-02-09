2020-02-09T17:02:44+03:00
Общество

Школьники Волоконовского района Белгородчины посетили храм Спаса Нерукотворного

Храм возведен в память о ликвидаторах аварии на ЧАЭС
Ирина ТАРАСОВА
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Школьники Волоконовского района Белгородчины посетили храм Спаса Нерукотворного. Фото пресс-службы администрации Волоконовского районаШкольники Волоконовского района Белгородчины посетили храм Спаса Нерукотворного. Фото пресс-службы администрации Волоконовского района
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Учащиеся Грушевской и Шидловской основных общеобразовательных школ Волоконовского района Белгородской области приобщились к культуре своей малой родины, посетив Храм Спаса Нерукотворного. Храм находится в микрорайоне Заломное поселка Волоконовка одноименного района. Храм возведен в память о ликвидаторах аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Настоятель храма отец Даниил провел для ребят интересную и познавательную экскурсию по территории храма. На память о встрече учащимся вручили книги «Святое Евангелие».

ИСТОЧНИК KP.RU

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