Школьники Волоконовского района Белгородчины посетили храм Спаса Нерукотворного

9 Февр. 2020 2020-02-09T17:02:44+03:00

Храм возведен в память о ликвидаторах аварии на ЧАЭС

Изменить размер текста: A A

Учащиеся Грушевской и Шидловской основных общеобразовательных школ Волоконовского района Белгородской области приобщились к культуре своей малой родины, посетив Храм Спаса Нерукотворного. Храм находится в микрорайоне Заломное поселка Волоконовка одноименного района. Храм возведен в память о ликвидаторах аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Настоятель храма отец Даниил провел для ребят интересную и познавательную экскурсию по территории храма. На память о встрече учащимся вручили книги «Святое Евангелие».

ИСТОЧНИК KP.RU