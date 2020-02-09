2020-02-09T14:49:06+03:00
Общество

Больше 10, 5 тысяч пенсий и соцвыплат назначено белгородцам

Пенсионный фонд России назначил свыше миллиона выплат по сведениям Федерального реестра инвалидов
Ирина ТАРАСОВА
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Больше 10, 5 тысяч пенсий и соцвыплат назначено белгородцам.Больше 10, 5 тысяч пенсий и соцвыплат назначено белгородцам.Фото: "КП" Архив
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Сегодня все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом на основе данных Федерального реестра инвалидов. За прошлый год Пенсионный фонд России назначил свыше миллиона выплат по сведениям Федерального реестра инвалидов (ФРИ), из которых 10,5 тысячи составили решения о назначении пенсий и социальных выплат жителям Белгородской области.

Основная часть назначений по данным ФРИ – это ежемесячные денежные выплаты, право на которые есть у инвалидов всех групп. В Белгородской области общее количество ЕДВ, назначенных в 2019 году федеральным льготникам, составило 6,9 тысячи. Кроме этого, специалистами Отделения ПФР по Белгородской области было также вынесено более 3,5 тысячи решений по назначению страховой или государственной пенсии по инвалидности.

В большинстве случаев выплаты оформлялись впервые, но имели место и переводы с одной выплаты на другую или назначение одной и той же выплаты по новому основанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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