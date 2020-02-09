2020-02-09T10:11:59+03:00
Происшествия

На жительниц Борисовки Белгородской области мошенники оформили кредит

При этом по указанию мошенников жертва сама установила на телефон программу делегирования доступа
Ирина ТАРАСОВА
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На жительниц Борисовки Белгородской области мошенники оформили кредит. Фото пресс-службы администрации Борисовского районаНа жительниц Борисовки Белгородской области мошенники оформили кредит. Фото пресс-службы администрации Борисовского района
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В начале января на мобильный телефон жительницы Борисовки позвонил мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что где то в Краснодарском крае злоумышленники воруют деньги ее с банковской карты. Чтобы прекратить процесс, он попросил установить на телефон «антивирусник», который должен был обезопасить пользователя. Девушка, поверив звонившему на слово, оперативно установила программу.

Но это оказался не «антивирусник», а программа для делегирования доступа. И мошенники, находясь неизвестно где, получили доступ к смартфону девушки.

Жительницу Борисовки держали на связи около 50 минут. За это время, воспользовавшись приложением для мобильного банкинга, мошенники умудрились взять кредит на ее имя и сумму в размере 46 тыс. рублей перевели неизвестно куда.

Похожий случай произошел с еще одной жительницей Борисовки. С карты девушки мошенники похитили 15 тыс. рублей. И благодаря полученному доступу к ее смартфону также взяли на ее имя кредит в размере около 68 тыс. рублей и похитили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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