2020-02-08T18:09:12+03:00
Общество

Больше 2000 водителей Белгородской области привлекли за то, что не уступили пешеходам

Большинство наездов случились на нерегулируемых переходах
Ирина ТАРАСОВА
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Больше 2000 водителей Белгородской области привлекли за то, что не уступили пешеходамБольше 2000 водителей Белгородской области привлекли за то, что не уступили пешеходамФото: "КП" Архив
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Во время рейдовых мероприятий Госавтоинспекции по профилактике наездов автомобилей на пешеходов к административной ответственности привлечено 2105 водителей, которые не предоставили преимущество пешеходам. Из 22 наездов на пешеходных переходах 16 зарегистрировано на нерегулируемых.

В январе в Белгородской области произошло 33 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в которых 5 человек погибли и 29 получили ранения. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество раненых в таких ДТП возросло. При этом значительное количество ДТП с участием пешеходов происходит в темное время суток. Так с начала года произошло 24 ночных происшествия, в которых 4 человека погибли и 21 получил ранения.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что нужно быть внимательными у пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим, дистанцию, следовать требованиям дорожных знаков и разметки. А пешеходам - обязательно убедиться в безопасности перехода, особенно в темных или слабо освещенных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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