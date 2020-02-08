2020-02-08T15:41:27+03:00
Общество

Марафон «Песни Победы» стартовал в Старом Осколе

Для участия нужно опубликовать в Инстаграм или Вконтакте видео исполнения песен о войне
Ирина ТАРАСОВА
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Марафон «Песни Победы» стартовал в Старом Осколе. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаМарафон «Песни Победы» стартовал в Старом Осколе. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
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В преддверии 75-летия Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне Центр культурного развития «Горняк» Старооскольского городского округа запустил марафон «Песни Победы». В нем могут принять участие все желающие исполнить песню, посвященную героическим страницам истории Великой Отечественной войны. Для участия в марафоне «Песни Победы» нужно опубликовать на своей странице в Инстаграм или или Вконтакте видео исполнения патриотических песен о войне или песен военных лет с хэштегом #песниПобеды_ЦКРГорняк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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