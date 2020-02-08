2020-02-08T11:35:40+03:00
Происшествия

Белгородец в ходе ссоры ударил своего товарища ножом, а затем скрылся

Росгвардейцы по горячим следам задержали подозреваемого
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородец в ходе ссоры ударил своего товарища ножом, а затем скрылся.Белгородец в ходе ссоры ударил своего товарища ножом, а затем скрылся.Фото: "КП" Архив
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В Алексеевке Белгородской области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений своему оппоненту. Несмотря на то, что подозреваемый скрылся с места преступления, его удалось задержать по горячим следам.

Информация о том, что гражданин в ходе конфликта нанес ножевое ранение своему знакомому и скрылся с места преступления, поступила росгвардейцам от дежурного. Прибыв на место происшествия, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили мужчину с ножевым ранением в области лопатки. Выяснив приметы подозреваемого, сотрудники Росгвардии скоро обнаружили гражданина, подходившего под описание. Он был задержан правоохранителями на улице Сазонова. Им оказался 50-летний местный житель, который был доставлен в отдел полиции. При разбирательстве выяснилось, что задержанный в этот же день, также нанес телесные повреждения своему родственнику. Своего родственника мужчина ударил ножом, нанеся рубленную рану на левой кисти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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