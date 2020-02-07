2020-02-07T14:31:23+03:00
Происшествия

31-летний белгородец проведет полгода в колонии за оскорбление полицейского

В состоянии алкогольного опьянения мужчина затеял драку в отделении полиции
Ирина ТАРАСОВА
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В состоянии алкогольного опьянения мужчина затеял драку в отделении полиции.В состоянии алкогольного опьянения мужчина затеял драку в отделении полиции.Фото: "КП" Архив
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31-летний житель Шебекинского городского округа Белгородской области проведет ближайшие полгода в колонии общего режима. Следствием и судом установлено, что 6 июня 2019 года подсудимый был остановлен нарядом полиции на улице в поселке Маслова Пристань за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Для составления протокола он был доставлен в отдел полиции, где затеял драку.

Собранные следственным отделом по Шебекинскому району признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Шебекинского городского округа. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

В ходе следствия было выяснено, что мужчина, не желая быть привлеченным к административной ответственности, в ответ на составление инспектором патрульно-постовой службы полиции протокола об административном правонарушении, ударил одного из полицейских по лицу. Теперь у него есть полгода, чтобы раскаяться в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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