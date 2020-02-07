Белгородские школьники сдали экзамен на «Высшую пробу»

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:52:04+03:00

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В НИУ «БелГУ» прошло последнее в этом году состязание всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба». В очном туре олимпиады приняли участие 146 школьников с 7 по 11 класс из Белгородской, Воронежской, Курской областей, а также из Украины и Казахстана.

В течение 8 дней школьники – победители заочного тура олимпиады демонстрировали свои знания на очном этапе в НИУ «БелГУ». Состязания проводились по таким предметам: журналистика, информатика, основы бизнеса, востоковедение, культурология, психология, экономика, право, физика, социология, политология, математика, история, электроника и вычислительная техника, обществознание, химия, философия, биология, история мировых цивилизаций, дизайн, филология, русский язык, финансовая грамотность и иностранные языки (английский, немецкий, французский, китайский, японский).

Результаты очного тура появятся на сайте олимпиады в марте после проверки жюри. Подчеркнем, что победители и призеры «Высшей пробы» получат дипломы и льготы при поступлении в вузы России. Так, при поступлении в НИУ «БелГУ» победители и призеры олимпиады получат преимущественное право зачисления.

ИСТОЧНИК KP.RU