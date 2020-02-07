ВТБ Пенсионный фонд увеличивает накопления клиентов

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:14:47+03:00

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Доходность, распределенная на счета застрахованных по обязательному пенсионному страхованию за последние пять лет, составила 51,26%. За тот же период реальный рост пенсионных накоплений за счет инвестиционного дохода превысил инфляцию более чем на 20,2%. В настоящее время свыше 2,7 миллиона человек выбрали для формирования своей будущей пенсии ВТБ Пенсионный фонд, входящий в состав группы «Банк ВТБ» (ПАО).

- Наш фонд – один из самых надежных на рынке. На протяжении последних семи лет это подтверждается максимальным рейтингом агентства «Эксперт РА» и теми показателями доходности, которые мы ежегодно демонстрируем. Наша стратегическая задача – поддерживать этот высокий уровень и в дальнейшем продолжать увеличивать накопления клиентов, – отметила Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

По состоянию на 31 декабря 2019 года активы фонда превышают 260 миллиардов рублей. На счета клиентов по итогам года было начислено более 18,4 миллиарда рублей.