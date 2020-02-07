2020-02-07T11:51:52+03:00
Общество

Белгородец вспомнил о ребенке, когда решил продать дом

Должнику пришлось погасить долги по алиментам, а также немалую задолженность в пользу бывшей супруги
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Чтобы продать недвижимость, жителю Прохоровки Белгородского района пришлось погасить долги по исполнительным производствам. На исполнение в Прохоровский районной отдел судебных приставов поступили исполнительные документы о взыскании с местного жителя алиментов в размере 285 тысячи рублей и 127 тысяч рублей задолженности в пользу бывшей супруги.

В рамках исполнительного производства было установлено, что за должником зарегистрированы автомобиль «Mitsubishi Montero», жилой дом в Московской области и одна треть доли в квартире, которая находится в Воркуте.

На приеме у судебного пристава-исполнителя должник рассказал, что хочет продать дом, однако запрет на регистрацию не позволяет ему совершить сделку купли-продажи. И получил разъяснения, что запрет снимут только при полном погашении задолженности по исполнительным производствам.

Только после всех разъяснений должник оплатил всю сумму долга, а также исполнительский сбор в размере 30,8 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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